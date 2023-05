Perfetta parità alla Dacia Arena: 0-0 all’intervallo tra Udinese e Lazio

Termina in parità la prima frazione di gioco all’intervallo tra Udinese e Lazio: 0-0. Dopo una prima parte di primo tempo senza grandi occasioni da rete, al 20′ arriva il primo squillo della gara ma Silvestri risponde presente sul colpo di testa di Immobile. Al 29′, invece, spreca tutto Milinkovic-Savic dopo la grande imbucata di Felipe Anderson. Il sergente avrebbe voluto servire Immobile, ma ne è uscita una via di mezzo tra un tiro e un cross, facilitando il lavoro del portiere bianconero che si è ritrovato un pallone morbido tra le propria braccia. L’Udinese prova a riprorsi in avanti, ma il tiro di Udogie è troppo debole per sorprendere Provedel. Al 39′ l’occasione più grande per sbloccare la gara: sponda di Immobile per Luis Alberto, lo spagnolo calcia senza esitazione ma il suo tiro si spegne di poco a lato rispetto la porta di Silvestri. L’ultima occasione della prima frazione di gioco è dell’Udinese con Bijol che si fionda su un pallone vagante, ma il tentativo del centrale è troppo debole e di facile lettura per Provedel.

Foto: Instagram Udinese