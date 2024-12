Perez sul nuovo Bernabeu: “Qui i sogni che sembrano impossibili diventano realtà”

National Geographic e Disney, in collaborazione con il Real Madrid, hanno presentato il documentario che racconta la trasformazione del Santiago Bernabéu, in una serie intitolata Megaestructuras: Il Bernabeu del 21° secolo. Il filmato esplora ogni fase del radicale restyling che sta rivoluzionando la storica casa del club madrileno.

Durante l’evento, Florentino Pérez ha ribadito con forza che il nuovo Bernabeu rappresenterà il miglior stadio del mondo, consolidando il legame tra il blancos e l’iconica arena:

“ Questo è uno degli stadi più magici del mondo. Qui i sogni che sembrano impossibili diventano realtà. Il 14 il nostro stadio compirà 77 anni. Qui, a Chamartín, non c’era praticamente nulla e ora è uno dei quartieri più emblematici. Questo stadio è nato grazie al Bernabéu e ai partner . Un club unito al suo stadio e ai valori che formano la nostra identità. Da quando sono arrivato nel 2000, la trasformazione del Bernabéu è stata una vera sfida . “Sono stati 5 anni di lavoro intenso e abbiamo dovuto superare circostanze come la pandemia o la guerra in Ucraina.”

“ Questo documentario riflette il sogno e l’impegno di continuare ad essere il miglior club di questo secolo , così come lo è stato nel precedente. Questa trasformazione andava raccontata. È una storia di impegno e professionalità di migliaia di lavoratori. Abbiamo assistito alle magiche notti del Quattordicesimo e del Quindicesimo in questo stadio, mentre veniva costruito . Il nostro ringraziamento ai partner e agli appassionati che hanno dovuto sopportare i disagi dei lavori . Noi tifosi del Real Madrid siamo orgogliosi di quest’opera e suscita l’ammirazione di tutti coloro che la visitano. Uno dei grandi templi del calcio mondiale”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid