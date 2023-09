Perez: “Quando perdiamo nessuno è contento. A Napoli per portare a casa un gran risultato”

Intervistato ai microfoni di TV12 il difensore Nehuen Perez ha commentato così il momento dell’Udinese:

“Siamo molto arrabbiati per aver perso. Abbiamo fatto una grande prestazione, eppure abbiamo perso. Ma abbiamo fiducia che, continuando a giocare così, la vittoria arriverà. In campo sentivamo che avremmo potuto vincere. Avremmo dovuto farlo. Non ricordo una partita in cui abbiamo avuto tante occasioni come ieri. Anche noi, come i tifosi, vogliamo vincere sempre. Quando perdiamo nessuno è contento e si vede. Adesso però è il momento di restare uniti e continuare a lavorare tutti insieme, sia come squadra che col supporto dei sostenitori. Sono contento di cominciare il terzo anno qui all’Udinese. È un grande club e voglio fare sempre meglio per aiutare la squadra. Lo spostamento da destra a sinistra? Una cosa che mi ha fatto crescere tanto. Quando sono arrivato non volevo giocare a sinistra ma ora mi piacerebbe anche provare in mezzo. Il giorno dopo una sconfitta non è mai bello, ma dobbiamo alzare la testa. Abbiamo fatto una grande partita e mercoledì ne avremo un’altra difficile contro il Napoli. Dovremo fare la nostra gara per portare a casa un gran risultato. Questo è il momento in cui abbiamo bisogno di tutti. Quando va tutto bene è facile, ma quando le cose non vanno bene si vede la personalità“.

Foto: Twitter Udinese