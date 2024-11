Perez (Porto): “La mia ultima gara in Italia proprio con la Lazio. Sarà una gara dura”

Nehuen Perez, difensore del Porto, ex Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Porto.

Queste le sue parole: “La mia ultima partita qui è stata contro la Lazio, è stata una partita molto difficile come sempre, molto tattica e sarà un avversario duro per noi da affrontare”.

Con chi preferisci giocare al fianco? “Mi trovo bene con tutti i difensori, ognuno con le sue caratteristiche. Mi trovo meglio quando gioco sulla destra, ma mi adatto a dove mi viene chiesto di giocare. Siamo tutti giocatori forti e possiamo fare il meglio”.

Vista la classifica la sfida di domani è decisiva? “Non credo decisiva, ma molto importante. In questo club bisogna vincere tutte le partite, ci siamo preparati al 100% per la partita di domani e daremo il massimo. Non sarà una partita determinante, ma sarà importante affrontarla al meglio”.

Venire al Porto è una scommessa vinta vista la convocazione dell’Argentina? “Fin da primo giorno che ho saputo del loro interesse ho spinto per venire qui. Per me era un obiettivo tornare in nazionale, è un premio per i miei sforzi ma senza il contributo dei compagni e del mister non ci sarei mai arrivato”.

Ritroverai Castellanos in nazionale, che duello sarà quello di domani?

“Taty è un grande giocatore, ho giocato con lui con l’under 23, lo conosco e siamo amici. È un grande giocatore e dovrò fare il meglio per contrastarlo. La Lazio ha un attacco molto forte, non solo un giocatore e dovremo contrastare tutta la fase offensiva della Lazio”.

Foto: sito Porto