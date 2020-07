Perez: “Mi sento a mio agio a Roma. Fonseca ci chiede una pressione più alta”

Carles Perez ha realizzato il primo gol in Serie A mercoledì sera a Ferrara contro la Spal. Il giovane attaccante della Roma ha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale giallorosso: “Qui sono molto contento. Sono certo di aver fatto la scelta giusta per i compagni che ho trovato e per lo staff: mi sento davvero a mio agio in questo gruppo”.

Perez spiega il cambio modulo di Fonseca: “Da quando abbiamo cambiato il sistema di gioco il mister ci chiede una pressione più alta, di attaccare più veloci. E dalla partita contro il Brescia si sono visti i risultati di questo stile di gioco. In generale, negli ultimi cinque incontri stiamo facendo molto bene”.

La prossima avversartia è la Fiorentina: “La squadra è concentrata, dobbiamo ottenere il massimo dei punti nelle ultime partite della stagione, saranno importanti per arrivare al meglio alla sfida contro il Siviglia di agosto. Sono sicuro che continueremo su questa strada”.

Foto: Roma Twitter