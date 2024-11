Pérez: “Il Mondiale per Club serve solo per guadagnare di più. Champions? Sistema ingiusto che nessuno capisce

Florentino Pérez, durante l’Assemblea annuale del Real Madrid, ha fatto il punto sulla situazione economica e sulle prestazioni della squadra. Inoltre, ha discusso apertamente delle sfide che il calcio moderno sta affrontando, esprimendo molteplici preoccupazioni.

Superleague: “Abbiamo proposto questo campionato e la sua visione gratuita per cambiare la storia del calcio e per il bene dello sport”.

Mondiale per club: “Priverà i calciatori delle loro meritate vacanze. La UEFA ha aumentato il numero di partite insignificanti nel calcio. C’è solo una ragione:guadagnare di più”. Ha poi aggiunto: “In soli tre mesi abbiamo avuto 14 giocatori infortunati. In campionato ci sono stati 9 infortuni ai crociati, due dei quali al Real Madrid. Le cause degli infortuni ai crociati, secondo i medici di casa, sono dovute all’affaticamento”.

Champions League: “Il nuovo format ha dimostrato che non è la soluzione. È un sistema ingiusto con 36 squadre che nessuno capisce. Il valore di ogni partita è diminuito notevolmente. La UEFA ha aumentato il numero delle partite, ma ogni partita vale molto meno. “Sta influenzando la salute dei giocatori con il numero di partite”.

Pirateria: “Il calcio è sulla strada sbagliata. I tifosi soffrono il costo inaccettabile della visione del calcio. La pirateria è a livelli inaccettabili. Per me questa situazione riflette il fatto che è andata perduta la cosa più essenziale: la passione dei tifosi e la salute dei giocatori. È impossibile che ci siano miglioramenti senza il rispetto di entrambi i protagonisti”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid