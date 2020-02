Perez: “Il Barça non si è comportato bene, hanno rubato il mio sogno. Roma? Qui grazie a Fonseca”

Carles Perez si sfoga contro il Barcellona. Ai microfoni del Mundo Deportivo, l’attuale attaccante della Roma ha raccontato così l’addio ai blaugrana: “Difficile spiegarlo, non so nemmeno cosa sia successo. Non mi hanno dato le spiegazioni che mi dovevano, l’allenatore mi disse che non contava su di me perché c’erano altri giocatori. Anche se me lo dicono a 10 giorni dalla chiusura del mercato, quando il nuovo allenatore c’era da diverse tempo. Ma il Barcellona è il mio passato, il presente è a Roma e voglio essere importante qui A volte vengono prese decisioni giuste, altre volte no. Nel Barcellona si vuole sempre vincere, non c’è più pazienza con i canterani. Ma non voglio approfondire l’argomento, sono grato al Barcellona per quello che mi ha dato. Penso che alla fine non si siano comportanti bene, ma resto grato. Se fa male? Più che altro per le maniere. Sono un ragazzo che ha dato tutto per il Barça fin dall’infanzia. Il mio sogno era raggiungere la prima squadra, l’ho raggiunto e poi me l’hanno rubato senza motivo. Parlano molto della cantera ma poi dimostrano il contrario. Ad ogni modo, non ho una brutta visione del Barcellona. Ne sono grato, anche se non mi sono piaciute le modalità. Il Barcellona è il passato, mi concentro sulla Roma, anche se non so cosa accadrà in futuro. La Roma? Avevo molte offerte da Germania, Italia, Spagna. Il mister mi ha chiamato, quando fa così è perché ha fiducia in te. Mi ha convinto lui, il club, la squadra e la città mi andavano bene. Non ho sbagliato, sono felice di essere qui”, ha chiuso Carles Perez.

Foto: Twitter ufficiale Roma