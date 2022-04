Perez e Smalling rispondono a Radovanovic. La Roma soffre ma ribalta la Salernitana: finisce 2-1

La Roma soffre, contro una bella Salernitana, ma ribalta i campani e vince, tenendo vive le speranze quarto posto. Un 2-1 fondamentale per i giallorossi all’Olimpico.

La Roma ha provato a fare la partita, senza però riuscire realmente a rendersi pericolosa verso la porta dei granata nel primo tempo.

I campani si sono portati in vantaggio al 22′, con un bolide su punizione di Radovanovic.

I giallorossi hanno reclamato in due occasioni per due calci di rigore. Il primo, al 36′, non assegnato, per un fallo su Mkhitaryan. Il secondo, al 41′, è stato assegnato, ma al VAR, dopo un consulto, la decisione di annullare il rigore concesso.

Nella ripresa, Mourinho stravolge la squadra, con diversi cambi. Entra Zaniolo, entra Carles Perez. La Roma prova ad assaltare il fortino gramata, ma senza fortuna. Anzi, è proprio la Salernitana in contropiede a sfiorare il 2-0.

All’82’, è Carles Perez a pareggiare la contesa, e a far rinvigorire l’Olimpico. Tempo 3 minuti e la Roma la ribalta, con Smalling, all’85’, bravo a sfruttare una palla inattiva.

La Roma ribalta la Salernitana, vince 2-1 e alimenta le speranze quarto posto.

