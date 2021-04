Perez chiude la porta a Ronaldo: “Non tornerà al Real, ha un contratto con la Juve”

Nell’intervista a El Chiringuito Tv, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, non ha solo illustrato la sua idea della Super Lega, ma ha anche parlato del mercato delle Merengues, con particolare riferimento a Cristiano Ronaldo, chiudendo di fatto la porta al ritorno del campione lusitano: “Cristiano Ronaldo? Non torna, perché ha un contratto con la Juve. Gli voglio molto bene ma non ha senso che torni”.

Foto: Marca