Perez: “Bisogna cambiare la struttura arbitrale. Non è giusto che la vittima degli insulti venga ritenuta responsabile”

Intervenuto in conferenza stamp, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha così parlato del caso Vinicius Jr: “Il Real Madrid non accetterà più discriminazione di tipo razionale rivolte ai nostri giocatori. Bisogna cambiare la struttura arbitrale. Non è giusto che la vittima di insulti venga ritenuta responsabile”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid