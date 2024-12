Perez (all. Rayo Vallecano): “James Rodriguez? Sta bene, giocherà domani”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Rayo Vallecano, Inigo Perez, ha cosí annunciato il ritorno in campo di James Rodriguez: “James nella prima eliminatoria non ha giocato per un piccolo fastidio, come ho spiegato. Ora è in buone condizioni e domani sarà con noi”, ha annunciato mister Iñigo Pérez. “Giocherà domani”, ha precisato.

Poi ha proseguito: “Non mi piace parlare di singoli in una conferenza stampa. L’allenatore, quando prende decisioni su chi gioca e chi entra in campo, si guida sempre su come prepara la squadra contro un avversario. In questo caso, ribadisco lo stesso concetto: sono molto soddisfatto di lui, si allena molto bene. Ho una rosa ampia, con tanti giocatori. Cerco di gestirla nel miglior modo possibile. Sono consapevole del livello di James. Deve continuare come sta facendo giorno dopo giorno. Non entrerò in dettagli tattici”.

Foto: Instagram Rayo