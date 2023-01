Pereyra severo: “Staremo in ritiro questa settimana”

Dopo la sconfitta di questo pomeriggio contro il Bologna, il centrocampista dell’Udinese Roberto Pereyra, ha spiegato ai microfoni di Sky quello che sarà il percorso della squadra: “Abbiamo deciso di andare in ritiro per tutta la settimana. Dobbiamo dirci qualcosa in faccia, perché abbiamo perso qualcosa. Non dobbiamo però fare drammi, dobbiamo solo darci una sveglia. Per noi saranno tutti finali, dobbiamo prepararci bene in settimana e dare qualcosa in più”.