Pereyra risponde a Baldanzi, l’Empoli resiste in dieci: termina 1-1 alla Dacia Arena

Un tempo per parte, un gol a testa. Udinese ed Empoli aprono il 2023 con un pareggio. Passano subito in vantaggio gli ospiti con Baldanzi: scambio con Caputo e destro chirurgico a incrociare. Poi gli uomini di Zanetti sprecano troppo e permettono ai bianconeri di restare in partita. Al 30′ la miglior occasione per i friulani, ma il palo ferma Pereyra. Nella ripresa i padroni di casa crescono e l’Empoli non riesce a ripartire come nella fase iniziale e i friulani si fanno sempre più pericolosi. Fino a quando Udogie affonda e trova il puntuale inserimento di Pereyra, su cui stavolta Vicario non può nulla. Poi Akpa Akpro frana su Udogie e rimedia il secondo cartellino giallo della serata costringendo l’Empoli a resistere gli ultimi minuti in dieci uomini, cosa che riesce ai toscani. Finisce 1-1, Empoli e Udinese si dividono la posta in palio.

Foto: Instagram Udinese