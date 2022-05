Pereyra: “Lasciare l’Udinese per la Juventus fu una follia. A Torino ho fatto qualche stupidaggine”

Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, è stato raggiunto da La Gazzetta dello Sport. Nel corso dell’intervista, il Tucu ha parlato anche dell’addio che lo separò dai friulani nel primo capitolo della sua esperienza bianconera, quando nel 2014 accettò la Juventus: “Sono andato via con ancora tre anni di contratto. A ripensarci oggi, ho fatto una follia. Qualche stupidaggine mi ha frenato nel periodo trascorso a Torino. Dovevo ascoltare di più. Ma scelsi di andare al Watford in Premier. Tornando dai Pozzo. Una famiglia per me“.

Foto: Twitter Udinese