Pereira: “Non mi dispiacerebbe restare alla Lazio, ma voglio giocare”

In un’intervista a TNT Sport Brasil, il fantasista della Lazio Andreas Pereira ha parlato della sua situazione alla Lazio e della sua volontà circa il suo futuro: “La Lazio ha l’opzione per riscattare il mio cartellino dal Manchester United per cui dipende tutto dal club biancoceleste. So che le mie doti sono state apprezzate in questa stagione e hanno tempo fino alla fine del campionato per una decisione. Roma è una città meravigliosa e di certo non mi dispiacerebbe rimanerci. Se non dovessero trattenermi dovrò parlare con il Manchester per vedere cosa sia meglio per il club e per me. Ho sentito Solskjær per capire il mio futuro e mi ha detto che dobbiamo parlare. Io voglio solo giocare perché spero ancora in una chiamata del Brasile per il Mondiale in Qatar”.

Foto: Twitter Lazio