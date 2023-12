Pereira: “Miglior gruppo mai avuto. Questo deve essere il nostro campionato”

L’esterno portoghese del Monza Pedro Pereira, autore dell’assist vincente per il gol di Dany Mota che ha consentito ai brianzoli di superare il Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato post gara: “Abbiamo vinto anche grazie a me, è il miglior gruppo mai avuto, ci vogliamo tanto bene. Quando uno fa una una buona partita e la squadra vince una gara così complicata dobbiamo godercela. Dobbiamo farci trovare pronti, lavorando durante la settimana per essere preparati a giocare. A prescindere dai minuti, tutti devono essere in grado di giocare e fare bene. Bisogna provare a mettere in difficoltà le squadre con altre soluzioni cercando di vincere le partite. Pensiamo giorno dopo giorno, questo deve essere il nostro campionato”.

Foto: pedro pereira twitter monza