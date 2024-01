Pere Guardiola (CdA Girona): “Michel? Se una big lo volesse, lo accompagnerei io stesso”

Il Girona è la rivelazione della stagione in Spagna ed è in vetta alla classifica insieme al Real Madrid. Un percorso sin qui incredibile, una favola calcistica che è merito del lavoro del tecnico Michel. Pere Guardiola, presidente del consiglio d’amministrazione del club, ha parlato a Relevo di come potrebbe reagire a una possibile offerta importante per l’allenatore. La risposta è sorprendente: “Può partire quando vuole. Lui è padrone del suo futuro, si è guadagnato questo status. Se arrivasse una squadra e lui volesse andare via, gli diremmo grazie e arrivederci. Vi assicuro che se dovesse ricevere un’offerta dal Bayern Monaco, lo porterei in macchina in Germania anche se fosse ancora sotto contratto con noi. E il presidente gli farebbe le valigie. Il Girona gli sarà per sempre grato per tutto quello che ha fatto. Avrebbe potuto fare carriera, allenare una squadra che gioca sempre le coppe, ma ha preferito restare con noi. Non so quanto resterà qui, ma cercheremo di dargli tutte le risorse migliori”.

Foto: Twitter Girona