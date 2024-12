Percassi: “Zingonia è il cuore pulsante dell’Atalanta. Per noi tutti i ragazzi sono Golden Boy”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai taccuini di TuttoSport.

“In termini numerici, il calcio resta lo sport più significativo del Paese, secondo me c’è tanto talento inespresso che va scoperto e fatto emergere. Bisogna trovare la chiave giusta e torneremo ad avere grandi talenti italiani”.

Qualche futuro Golden Boy?: “Guardi, per noi tutti i ragazzi di Zingonia sono Golden Boy, ovvero ragazzi d’oro, per quello che fanno e per come lo fanno. Se poi diventeranno Golden Boy anche sul campo, tutto di guadagnato”.

Quanto è importante Zingonia?: “Zingonia è il cuore pulsante dell’Atalanta. Un uomo come Mino Favini ha fatto la fortuna del club, è stato uno dei primi architetti della favola Atalanta che oggi è portata avanti da Luca e da altri straordinari uomini che si dedicano al settore giovanile. La mia storia di uomo è nata a Zingonia. Io venivo da Clusone, un piccolo paesino e l’Atalanta mi sembrava una cosa enorme, mai avrei pensato di intrecciare la mia vita con quella dell’Atalanta, giocarci non era quasi neanche un sogno, ma qualcosa di più irraggiungibile e invece… Un osservatore mi notò in un torneo proprio a Clusone e da lì è iniziato tutto. Come uomo sono cresciuto a Zingonia e lì ho imparato molto, è stata una palestra e una scuola di vita e credo che lo sia ancora per molti”.

Foto: twitter atalanta