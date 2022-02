Percassi, una giocata da fuoriclasse. Come aver ceduto 5 Romero e 10 Gosens

Antonio Percassi ha scritto la storia dell’Atalanta, l’ha rilevata per 14 milioni e adesso ha ceduto il 55 al gruppo capitanato da Stephen Pagliuca, tenendo il 45 per cento delle azioni e garantendo nel segno della continuità. I più superficiali sostengono che l’Atalanta non abbia ancora vinto un trofeo: è vero, ma non era neanche un obbligo. E comunque i risultati sportivi sono stati fin qui straordinari, con una presenza in Champions nel segno della continuità e al di sopra di ogni sospetto. Ieri avevamo segnalato che non obbligatoriamente una congrua parte del pacchetto di maggioranza sarebbe stato ceduto al fondo KKR, c’erano altre manovre in corso, quelle ufficializzate nel pomeriggio. Sarà la famiglia Percassi a svelare le cifre, indiscrezioni parlano di un’operazione tra 400 e 500 milioni. In ogni caso una plusvalenza straordinaria, sarebbe in linea di massima come aver ceduto 5 Romero e 10 Gosens. Insomma, quella di Percassi è una giocata da fuoriclasse. Per un’Atalanta più forte che possa addirittura ambire a traguardi addirittura più prestigiosi e magari anche a quel famoso trofeo da inserire -prima o poi – in bacheca.

Foto: Sito Atalanta