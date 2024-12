Percassi: “Un augurio di una rapida ripresa a Bove. Ranieri? Grandi ricordi quando eravamo a Londra”

L’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato a Sky prima della gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Un grande abbraccio e un grande in bocca al lupo a Edoardo, che forse stasera ci guarderà dall’ospedale. Come Atalanta gli siamo molto vicini, a lui, alla sua famiglia e alla Fiorentina. Gli auguriamo una pronta guarigione e lo aspettiamo in campo”.

Sul suo passato comune con Ranieri al Chelsea: “Per me è stata una grandissima esperienza, ero molto giovane. Non ho avuto modo di incrociarlo ancora, ma avrò sicuramente modo di salutarlo”.

Foto: sito Atalanta