Percassi su Miranchuk-Torino: “Vero, ma Gasperini ha fermato tutto”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato a margine di un evento, analizzando il mercato della Dea.

Queste le sue parole: “Come sempre nel calcio ci sono tante operazioni e, se non si finalizzano, non si possono annunciare. Qualcosa nelle prossime succederà. Pinamonti? Un bel giocatore, ma l’Atalanta ha tanti attaccanti, ha Miranchuk, Pasalic, Zapata, Muriel. Vediamo cosa succederà, ma bisogna prendere sempre in considerazione la profondità della rosa”

Su Miranchuk al Torino: ” Vero, abbiamo parlato con il Torino, c’erano discorsi ben avviati ma poi Gasperini ha bloccato tutto”.

Foto: Twitter Atalanta