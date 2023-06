Percassi su Gasperini: “Giusto fare un punto per essere in sintonia e capire la volontà di entrambi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Percassi, ha così parlato del ritorno in Europa League della sua Atalanta: “É ciò che abbiamo ottenuto sul campo con passione, anche se la storia dell’Atalanta dice altro. Questo dà merito a ciò che abbiamo fatto con tutti i dirigenti”.

Poi ha proseguito parlando della squadra della prossima stagione: “È sempre più difficile rinnovare perché la competizione è ovunque. Siamo riusciti come famiglia, assieme anche ai nostri partner, a individuare delle persone che hanno fatto bene. In questi anni abbiamo fatto tanti investimenti. L’Atalanta essendo una società di media dimensione fa del mercato una fonte di assoluta necessità, però è anche giusto in un’ottica di valorizzazione del nostro lavoro che vengano ceduti a squadri più grande di noi. Fa parte del nostro lavoro e del rispetto della nostra storia”.

Infine, sul futuro di Gian Piero Gasperini: “Non ci siamo incontrati, con Gasp sono sette anni anche che siamo legati. Crisi del settimo anno? L’avremmo già dovuta avere all’inizio, perché dovremmo entrare nell’ottavo anno. Abbiamo avuto sempre un rapporto franco, sempre sincero. Penso che ci si debba confrontare, fare un punto. Perché sette anni sono tantissimi, ma siamo persone ragionevoli. Volontà di continuare con lui? Il mister ha un contratto ed è legato all’Atalanta, ma il nostro rapporto va al di là delle singole scadenze. Abbiamo fatto delle cose buone, cose che potevano essere fatte meglio. La società esporrà al mister quelli che sono i suoi obiettivi, ben consapevole che il mercato è sempre difficile. Questo matrimonio ha sempre dato degli ottimi risultati, da parte nostra vorremmo ascoltare sempre ciò che ha da dire nella speranza di trovare una comunità di intenti per andare avanti in questa storia. È giusto fare un punto per essere in sintonia e capire entrambi ciò che si vuole”.

Foto: sito ufficiale Atalanta