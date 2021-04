Percassi su Agnelli: “No alle dimissioni, c’è bisogno di tutti. Si è scusato dopo aver detto che vincono sempre le stesse”

Intervenuto in conferenza stampa Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato di Andrea Agnelli: “Dimissioni? Secondo me no. È una domanda particolare, all’interno di un percorso ognuno è libero di comportarsi come crede. Non posso giudicare ciò che un presidente fa. C’è bisogno di tutti e dell’esperienza di tutti, basta. Conseguenze dello scossone? Penso che ci siano degli aspetti positivi. Il calcio è dei tifosi. Si viene da un anno in cui i tifosi sono lontani, ma giustamente il calcio è dei tifosi e delle società. Bisogna far tutto quello che è possibile affinché si parli di calcio”.

Sulle parole di Agnelli in Lega: “Andrea, quando sono uscite quelle dichiarazioni, ha chiamato subito il presidente. Voleva esprimere un concetto diverso, ha chiamato scusandosi. Voleva esprimere che società grandi, abituate a competere, possono avere maggiori necessità a livello finanziario. Il tema Super Lega è sbagliato nei principi, lo sport e il calcio è meritocratico, ma ha dimostrato rispetto”.