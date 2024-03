Percassi: “Sorteggio sfortunato, ma ospitare uno dei più grandi club del mondo sarà un onore”

Il dirigente dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato a Sky a margine del sorteggio di Europa League, che vedrà i bergamaschi affrontare il Liverpool.

Queste le sue parole: “Non è stato un sorteggio fortunato, ma al tempo stesso abbiamo il piacere di giocare contro i più forti. Sarà per Bergamo, per la sua tifoseria e per la nostra città un piacere ospitare uno dei più grandi club al mondo. C’è grande orgoglio”.

Li avete già sfidati e battuti in pieno Covid: “Sì, è stato in quel periodo e uno dei dispiaceri fu che i nostri tifosi non poterono ammirare quei grandi campioni in campo. Ci siamo rifatti…”

Ieri grande entusiasmo dopo la vittoria contro lo Sporting CP “Nella storia dell’Atalanta non è mai successo arrivare ad aprile in corsa su tre competizioni. Si vive di emozioni e vedere quanta emozione c’è nei confronti dell’Atalanta ci dà grande responsabilità e orgoglio”.

Cosa teme di più del Liverpool? “E’ una squadra che ha entusiasmato, ha avuto la capacità di fare cose straordinarie con Klopp. Hanno vinto tutto, quest’anno possono vincere ancora. Quando ti confronti con queste realtà capisci quanto ancora puoi imparare e vedere come questi grandi club fanno le cose. In campo hanno giocatori di talento assoluto, straordinari, sarà compito del mister studiare le strategie migliori. Sarà una grande esperienza”.

Quanto è stato complicato costruire un progetto come quello dell’Atalanta? “Bergamo è una città famose per la costruzioni e tutte le cose si costruiscono un passo alla volta. Per noi giocare col Liverpool è qualcosa di straordinario, che noi tifosi dell’Atalanta abbiamo sempre sognato. Andare ad Anfield con lo stadio pieno sarà qualcosa di straordinario, dobbiamo viverla come un’altra pagina storica per il nostro club. Ciò che stiamo facendo è un qualcosa dal grande valore”.

Foto: sito Atalanta