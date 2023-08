Percassi: “Soddisfatto per l’U23, è un progetto in cui abbiamo fortemente creduto”

Dopo la decisione del Consiglio Federale di integrare nell’organico della Serie C, al posto del Siena, la formazione Under 23 dell’Atalanta, in casa bergamasca arriva la reazione del club con l’amministratore delegato Luca Percassi che ha espresso tutto la propria soddisfazione ai canali ufficiali: “Sono davvero soddisfatto, l’Under 23 è un progetto in cui abbiamo fortemente creduto. L’Iscrizione al campionato di Lega Pro rappresenta per l’Atalanta ed i suoi giovani un’ulteriore possibilità di crescita”.

Foto: Twitter Atalanta