Percassi: “Smettiamola di parlare di scudetto. L’obiettivo resta sempre la salvezza”

Intervistato da “L’Eco di Bergamo”, il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi ha parlato degli obiettivi della Dea, che restano sempre quelli iniziali, ovvero la salvezza.

Queste le sue parole: “Alzare l’asticella? Mi piacerebbe che si smettesse di parlare di scudetto. Siamo l’Atalanta e di scudetti ne abbiamo appena vinti tre consecutivi conquistando tre volte la fase a gironi della Champions. E altri due, più una terza finale due mesi fa, li abbiamo vinti con la Primavera. A noi va bene così, stiamo facendo cose straordinarie, non facciamo il passo più lungo della gamba”.

Sul campionato: “Vedo una Serie A più equilibrata. Le cessioni di Inter e Juventus e la crescita delle avversarie hanno avvicinato i valori. Sarà una stagione molto interessante, secondo me ci sono sei squadre che possono vincere lo scudetto. Il passo è davvero breve. Anche la lotta per le posizioni europee riserverà delle sorprese secondo me”.

Sulla cessione di Romero al Tottenham: “Siamo l’Atalanta e a certe cifre l’Atalanta ha il dovere di vendere. L’operazione ci ha permesso di fare investimenti per più di 60 milioni. Senza la cessione di Romero non sarebbe stato possibile ampliare l’organico in tutti i reparti. E’ una nostra filosofia che porteremo sempre avanti”.

Foto: Twitter Atalanta