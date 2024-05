Percassi: “Siamo qui con grande merito, vogliamo rappresentare al meglio Bergamo”

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus: “Quanta fiducia ho? Siamo sempre fiduciosi, è una finale e sarà una partita dal livello straordinario. Siamo arrivati con grande merito e ce la giocheremo al meglio”.

Poi ha proseguito: “Sappiamo chi siamo, da dove veniamo e come siamo cresciuti. Non abbiamo i numeri di altre squadre, ma c’è la volontà di mettere a disposizione del mister la migliore formazione possibile. L’obiettivo è fare sempre meglio per la nostra società”.

Sulla Juve: “E’ una grandissima squadra, stasera sarà una partita molto difficile. E’ una delle squadre più titolate, basta un nulla perché le cose cambino in partita. Vogliamo rappresentare al meglio la nostra città e la nostra provincia. Che vinca il migliore”.

Infine, sui 25mila tifosi nerazzurri presenti a Roma: “Un qualcosa di straordinario, l’affetto nei nostri confronti viene mostrato in ogni occasione. Un numero così alto di tifosi al seguito carica di orgoglio e responsabilità”.

