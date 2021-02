Percassi: “Siamo felicissimi, un progetto stupendo. Un trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta”

Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ai microfoni di Rai Sport, ha parato della finale di Coppa Italia raggiunta dal club nerazzurro.

Queste le sue parole: “Siamo veramente felici, e da parte di tutta la mia famiglia che rappresento c’è l’enorme gratitudine e soddisfazione. Voglio mandare un grazie straordinario al mister, a tutto lo staff e ai ragazzi che ci stupiscono tutte le volte e ci fanno vivere un grande sogno. Il pubblico ci manca tantissimo, seppur in numero ridotto sarebbe bello poter avere al nostro fianco alcuni dei nostri sostenitori in occasione della finale”.

Obiettivi: “Stiamo vivendo delle partite che fino a poco tempo fa per noi erano impensabili, lavoriamo giorno dopo giorno per continuare a crescere così. Non ci poniamo limiti, un trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta”.

Su Pessina: “Sta crescendo tantissimo, ma è un’insieme di qualità che lui possiede dentro e fuori dal campo. Assorbe gli insegnamenti del nostro allenatore in maniera importante. L’Atalanta è figlia degli investimenti fatti fin ad oggi, si è venduto quando si doveva vendere ma si è anche comprato. Questa squadra è cresciuta grazie anche agli investimenti significativi che ci hanno permesso di crescere e ci hanno portato fin qui a giocarci la finale di Coppa Italia”.

Foto: Sito ufficiale Atalanta