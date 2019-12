Percassi: “Si chiude un anno storico, abbiamo compiuto un miracolo sportivo. Grazie ai tifosi”

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha ribadito il grande orgoglio per i risultati conseguiti dal club nel 2019 durante la consueta cena di Natale: “Stiamo chiudendo un anno storico, incredibile. A maggio abbiamo raggiunto un traguardo mai ottenuto e abbiamo vinto lo Scudetto Primavera dopo anni. Mercoledì scorso è stato un miracolo sportivo, incredibile. Ci ha consentito ieri di renderci conto quanto l’Atalanta sia stimata. Noi eravamo pivelli, ma abbiamo ricevuto molti complimenti sia per i risultati che per il gioco. Abbiamo una squadra forte ovunque, io appaio ma il merito è di mio figlio Luca. Ringraziamo anche la tifoseria“.

Foto: sito Atalanta