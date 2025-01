Percassi: “Se ci sarà una buona occasione, la coglieremo. E tra poco rivedremo Scamacca”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’Amministratore Delegato Luca Percassi ha così parlato prima della sfida contro il Barcellona: “Essere qui per l’Atalanta, affrontare il Barcellona per la prima volta in assoluto, è un momento di profondo orgoglio. Sappiamo quanto è difficile, ma questa gara resterà nella storia della nostra società”.

Sul mercato: “Se c’è una buona occasione, utile per la squadra, la coglieremo. A giorni rivedremo Gianulca Scamacca e per noi è un ragazzo davvero importante”

Foto: Twitter Atalanta