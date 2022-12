Percassi: “Scalvini per ora non si muove da Bergamo”

Il Presidente dell’Atalanta Antonio Percassi , ha parlato all’Eco di Bergamo, affermando come a gennaio, i gioielli del club, Scalvini su tutti, non si muoveranno da Bergamo.

Queste le sue parole: “Assicuro che Scalvini adesso non si muove da Bergamo. È il simbolo dei ragazzi di Zingonia che crescono. E non si muove neppure Ruggeri, vogliamo capire le sue potenzialità e il mister è la persona giusta per esaltarle. Ma non serve andare nei dettagli adesso. Il mercato durerà fino al 31 gennaio”.

Foto: twitter Atalanta