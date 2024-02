Percassi: “Riscatto di De Ketelaere? Siamo felicissimi di quello che sta facendo. Ma è presto per parlarne”

Luca Percassi amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della super sfida di San Siro contro il Milan per parlare di Charles De Ketelaere: “Il riscatto? Siamo contentissimi di lui fin dal primo giorno, abbiamo scoperto un ragazzo fantastico, si è ambientato con l’ambiente immediatamente. Sin dal primo allenamento ha fatto vedere le qualità che conoscevamo, quelle che ha fatto vedere in Belgio. Siamo orgogliosi e molto contenti. Non è momento di parlare di mercato, ma siamo contentissimi di quello che sta facendo a Bergamo”.