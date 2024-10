Percassi: “Retegui è stata in assoluto la prima scelta. Zaniolo? Dobbiamo saperlo aspettare”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha così parlato prima della sfida contro il Celtic: “Sono tutte partite importantissime. I punti in palio hanno un grande valore e sappiamo quanto questa competizione sia difficile. Stasera sarà una partita molto complicata, da affrontare sempre con grande spirito”.

Su Retegui: “È stata in assoluto la prima scelta. Anche se era un reparto su cui non pensavamo di dover intervenire, con la certezza di avere un centravanti importante come Gianluca Scamacca. Siamo intervenuti, e il primo obiettivo è sempre stato lui. Siamo molto contenti di essere riusciti ad acquisire un giocatore della Nazionale, un ragazzo che ha approcciato la nostra dimensione e la nostra realtà molto bene. Siamo molto contenti di quello che sta dimostrando in campo.”

Poi ha proseguito: “La continuità è qualcosa di molto complesso e difficile da garantire nello sport. Per la nostra realtà è qualcosa di unico, di straordinario, che dimostra il grande lavoro di tutti. Siamo contenti di quello che si sta facendo. Essere in Champions League quest’anno rappresenta qualcosa di veramente significativo. Dobbiamo essere bravi a renderci conto di quello che stiamo vivendo, perché è tutto strameritato, ma con grande consapevolezza che c’è molta competizione e che dobbiamo continuare a lavorare.”

Infine, su Zaniolo: “Il mister ha a disposizione tanti giocatori, non è facile avere uno spazio così significativo fin dall’inizio. Nicolò sta facendo bene, bisogna avere un po’ di pazienza. È un ragazzo che dimostrerà il suo valore, ne siamo molto fiduciosi. È un giocatore importante, quindi dobbiamo saperlo attendere. Quando il mister deciderà di dargli spazio, dimostrerà il suo valore”,

