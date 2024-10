Percassi: “Retegui acquisto record. Non era facile sostituire Scamacca così velocemente”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a margine della sua intervista a Radio Serie A, ha anche parlato del grande colpo dell’estate: Mateo Retegui. Arrivato per sostituire l’infortunato Gianluca Scamacca, il centravanti della Nazionale si sta imponendo alla grande e dopo sette giornate.

Queste le sue parole: “Toni D’Amico, dopo l’infortunio di Scamacca, è stato eccezionale e si è dimostrato in grado di saper trovare un sostituto in tempi record, abbiamo perso il centravanti della Nazionale, ma siamo riusciti subito a sostituirlo con un attaccante che ci sta dando grandissime soddisfazioni”.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: “Oggi è un giorno speciale, l’Atalanta compie 117 anni e come tutte queste ricorrenze, stiamo vivendo questa giornata come un momento di grande gioia e di grande riflessione. Questo compleanno è speciale perché avviene in un anno solare in cui l’Atalanta ha ottenuto il risultato sportivo più importante di tutta la sua storia. Fa piacere sapere che società della nostra dimensione possano vedere nell’Atalanta una società di riferimento a cui potersi ispirare. Sappiamo che la gestione di una società è un qualcosa di molto complesso, ogni mese e ogni anno ci sono delle nuove sfide e delle nuove avventure e quindi c’è grande senso di responsabilità per quello che facciamo. Sappiamo molto bene chi siamo, cosa abbiamo costruito, qual è la nostra dimensione come club e come società”.

