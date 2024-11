Percassi: “Per noi l’Atalanta è qualcosa di famiglia, teniamo molto alla città e ai tifosi”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita contro lo Young Boys: “Sarà una sfida molto importante, speriamo di raccogliere dei punti perché sarebbe molto importante. L’obiettivo, fin da questa estate, è stato quello di cercare di rinforzare la squadra. L’anno scorso siamo entrati nella storia vincendo l’Europa League, ora abbiamo cercato di dare al mister una squadra più completa possibile per affrontare i tanti impegni stagionali”.

Sulla squalifica di Gasperini in campionato: “Siamo concentrati sulla partita di stasera, poi da domani penseremo a questa cosa”.

Lui era al Milan, fu un gesto di straordinaria sportività e grande rispetto nei confronti dell’Atalanta. Gli siamo grati per l’opportunità che ci ha dato, ha dimostrato grande classe come aveva avuto modo di far vedere anche sul campo. E’ stato un signore”.

Infine: “E’ la nostra quindicesima stagione, l’Atalanta per noi è qualcosa di famiglia. Teniamo molto alla nostra città e alla tifoseria, speriamo di far bene”