Percassi: “Non sarà facile garantire continuità. Ma l’impegno sarà massimo”

Luca Percassi, amministratore delegato dell‘Atalanta, ha parlato a margine di un evento a Bergamo, dove si è anche espresso sulla continuità di risultati del club orobico nel futuro.

Queste le sue parole riprese da L’Eco di Bergamo: “Fin qui è stato un percorso bellissimo con tantissime emozioni, tanti sacrifici, tanti momenti unici che resteranno per sempre nella storia della società. Arrivare in Champions per 2 anni di fila non è da tutti. Guardiamo con grande orgoglio a quello che si è fatto e con grande senso di responsabilità a quello che vogliamo fare, per il futuro che ci aspetta. L‘impegno sia della famiglia Percassi sia della famiglia Pagliuca sarà sempre massimo. Si parte dall’essere sempre e comunque noi stessi. C’è molta competizione e grande voglia di fare bene. Siamo reduci da un periodo straordinario e non sarà semplice garantire continuità”.

Foto: Twitter Atalanta