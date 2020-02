Percassi: “Non me lo sarei mai aspettato. Questa squadra fa risultato giocando bene, quindi è più facile segnare tanto”

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi – intervistato da La Gazzetta dello Sport – ha parlato delle emozioni dopo la vittoria in Champions League contro il Valencia.

“Non me lo sarei aspettato, ma è in questo che il lavoro di Gasperini e del suo staff fa la differenza. Questa squadra fa risultato giocando bene, e se giochi bene è più facile segnare tanto. I tifosi hanno ragione, quel gol era meglio non prenderlo. Però pensiamo anche che potevamo prenderne di più, non solo segnare di più. E siamo onesti, se prima della partita mi avessero chiesto se andava bene un 4-1, avrei chiesto se stavano scherzando”.

Il ritorno.

“A Valencia saranno decisivi i primi 45’, dopo quelli si capirà già molto, se avremo resistito… Del Mestalla mi hanno parlato di uno stadio infuocato, grazie anche a una tifoseria fantastica. Beh, pure quello del Borussia Dortmund non scherzava. E anche aver giocato quella partita, in quel contesto, è stata un’esperienza. Come ci è servito prendere quattro schiaffi a Zagabria“.

