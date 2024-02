Percassi non ci sta: “Sono stati fatti errori gravissimi sia dall’arbitro che dal Var”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Inter: “Commentare una partita così è difficile. Avevamo di fronte una grandissima squadra alla quale vanno grandi compimenti. Anche stasera hanno dimostrato la grande qualità che hanno. Ma dispiace per il risultato. Sono stati fatti errori gravissimi sia dall’arbitro che dal Var. Gli episodi sono determinanti“.

Poi ha proseguito: “Incomprensibile come nonostante le immagini a disposizioni si possa annullare il gol di De Ketelaere. Il gol era valido, non c’è alcun tocco di Miranchuk. È Bastoni che tocca la palla. Al massimo era rigore per l’Atalanta. Poi anche il rigore convalidato per l’Inter. Nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo, nessuno l’aveva visto e il guardalinee aveva alzato la bandierina“.

Foto: Twitter Atalanta