Percassi: “Non ci sentiamo una big. Siamo l’Atalanta, un club con una propria identità”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato a Sky prima della gara con lo Sturm Graz.

Queste le sue parole: “Sappiamo che sarà una partita importante e complicata come quella che abbiamo giocato a Graz. Speriamo di fare una buona gara”.

Il tecnico dello Sturm Graz ha detto che a voi togliere Hojlund. Vi ha indispettito? “No. Citando Hojlund ha citato un giocatore che ha fatto molto bene a Bergamo e che ora gioca in uno dei migliori club al mondo e questo ci rende orgogliosi di quanto fatto”.

D’Amico e Congerton sono al lavoro per il mercato? “Sono due collaboratori silenziosi e per l’Atalanta molto importanti. Stanno lavorando per cogliere delle opportunità per rendere l’Atalanta, se possibile, ancor più competitiva”.

Vi sentite una big? “Noi ci sentiamo di essere l’Atalanta e non una cosa diversa. Sappiamo da dove veniamo e cosa abbiamo fatto per conquistarci quello che abbiamo vissuto. La nostra mentalità però non la cambieremo mai. Ogni partita nasconde delle insidie ma non devono cambiare la nostra mentalità. La classifica del campionato si fa partita dopo partita e vedremo dove arriveremo”.

Vede una crescita del campionato italiano in Europa? “Penso di sì. Penso che il campionato italiano sia molto difficile e competitivo dove ci sono grandi allenatori che molto spesso poi vanno all’estero e fanno bene. Penso che dopo la Premier, che ha uno strapotere economico rispetto agli altri Paesi, l’Italia sia il campionato più bello d’Europa”.

Foto: twitter Atalanta