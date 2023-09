Percassi: “L’Europa è figlia di un lungo percorso. De Ketelaere è un grande professionista”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Rakow: “Come sempre giocare in Europa è qualcosa di straordinario, esordire nuovamente nel nostro stadio ci rende particolarmente orgogliosi. E’ un terreno che ci permette sempre di imparare, come dice il mister: farlo in casa nostra è figlio di un lungo percorso. Sappiamo che l’Atalanta si è sempre conquistata tutto col lavoro, ora dobbiamo lavorare con la serenità di poterlo fare bene. È complesso, noi dirigenti ci poniamo come obiettivo di essere realisti, consapevoli che questa dimensione europea ce la dobbiamo godere appieno. Dobbiamo sapercela godere al meglio. Abbiamo cambiato tanto e investito su ragazzi giovani ma con esperienza e grandi potenzialità. Con il giusto approccio questi ragazzi possono raggiungere alti livelli, davanti abbiamo fatto un’uscita importante come quella di Hojlund e questo ci ha permesso di investire”.

Infine, su De Ketelaere: “Si è presentato come un grandissimo professionista, parla italiano ed è molto intelligente. Ha grandi qualità, è un profilo che avevamo seguito ma che non eravamo riusciti a comprare. Ora siamo molto contenti che faccia parte di questo progetto”.

Foto: Twitter Atalanta