Percassi: “Le rinunce di Kulusevski e Diallo? Per rinnovarci ogni anno”

Intervistato da L’eco di Bergamo, il ds dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato di mercato, spiegando del perchè delle rinunce, senza mai vederli all’opera, di giocatori come Kulusevski e Diallo. La risposta è alquanto chiara.

Queste le sue parole: “L’Atalanta dopo due terzi posti sta per cominciare la seconda Champions League consecutiva e vogliamo continuare a far bene, per dimostrare che la scorsa stagione non eravamo quasi in semifinale per caso, ma grazie ad un progetto serio e duraturo. La scelta, per continuare a questi livelli, è stata quella di non cedere i titolari. Avevamo tante richieste, da Zapata a Muriel, ad Hateboer, abbiamo solo ceduto Castagne, per il resto abbiamo tenuto tutti. Questa è una gioia, ma ha un costo, magari dei giovani interessanti come Kulusevski e Diallo, che non hanno mai giocato con noi ma si sono valorizzati altrove e ci hanno permesso una plusvalenza enorme, donandoci risorse che ci permettono anche di migliorare le strutture e di rafforzarci come punti di riferimento per i ragazzi. Questo è il nostro progetto, rinnovarci anno dopo anno e restare in alto, grazie anche a giovani che escono dal vivaio o che scovano i nostri straordinari talent scout”.

Fonte Foto: Twitter Atalanta