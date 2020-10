Percassi: «L’Atalanta vuole vincere sempre, ma non parlo di scudetto»

Il presidente dell’Atalanta non vuole voli pindarici e rispedisce al mittente i tentativi di fare esporre lui e i suoi tesserati parlando di tricolore. «Perché dovrei parlare di scudetto? Poi perdi due partite e sei il presuntuoso che s’è schiantato» ha detto a L’eco di Bergamo. Antonio Percassi rincara la dose «Semplicemente non colloco l’Atalanta, non è l’anno: molte squadre si sono rinforzate. Juve e Inter sopra tutte, il Napoli le ha avvicinate. Poi c’è il gruppo di chi punta l’Europa, e le sorprese. Noi dobbiamo giocare sempre per vincere. Poi a primavera ci guarderemo intorno».

Foto: Twitter Atalanta