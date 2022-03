Percassi: “L’Atalanta non sarà indebolita, a prescindere dalla qualificazione in Champions”

Luca Percassi, Amministratore Delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni de “L’Eco di Bergamo“: “L’Atalanta non sarà indebolita, a prescindere dalla conquista della qualificazione in Champions. Ma con 9 gare di campionato più i quarti di Europa League da giocare in questo momento non rinuncio ad alcun traguardo.

L’ingresso in società di Pagliuca? Ci ha scelto perché apprezza la nostra gestione, non per cambiarla. Quindi la politica della società non cambia di una virgola. La crescita del club sarà figlia della crescita dei ricavi e Steve ci porta potenzialità commerciali enormi.

Se possiamo vincere l’Europa League? Non fatemi questa domanda, in gara ci sono grandissimi club e la strada da fare è ancora lunga. Ma per noi è un orgoglio giocarci, ogni volta mi torna in mente il 3-0 all’Everton da cui siamo partiti, a Reggio Emilia.

Le novità nello staff tecnico? L’arrivo di Lee Congerton amplia e potenzia la struttura esistente, per renderla ancora più competitiva. Noi saremo sempre pronti a sfruttare ogni occasione che si potrà creare“.

Foto: sito ufficiale Atalanta