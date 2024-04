Percassi: “La vittoria di Liverpool il momento più bello da quando sono presidente dell’Atalanta”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo dopo la qualificazione in semifinale di Europa league, dopo aver eliminato il super favorito Liverpool.

Queste le sue parole: “Direi che il sonno è stato l’ultimo dei miei pensieri quella notte. Ogni momento era un ripensamento a quanto accaduto, un misto di incredulità e orgoglio. Ho trascorso quelle ore in dialogo continuo con mio figlio Michael, talmente coinvolto che ha saltato la scuola il giorno dopo. Sarà mia cura scusarmi personalmente con la sua insegnante, un piccolo gesto per un grande momento di condivisione.

Quanto conta il sostegno della comunità nascosta dietro la squadra? “Immensamente. Gli eroi invisibili di Zingonia, che lavorano al di fuori dei riflettori, sono la vera forza motrice. Questo successo è anche il loro, un tributo alla loro dedizione quotidiana che va oltre le figure più visibili come giocatori e allenatori. Il trionfo contro il Liverpool il mio momento più felice come presidente? Assolutamente. Questa vittoria, soprattutto davanti al nostro pubblico, è un segno di quanto siamo cresciuti. Se riusciamo a battere una squadra del calibro del Liverpool, significa che abbiamo la forza di competere al più alto livello. Ma oltre l’orgoglio per il presente, c’è la speranza per il futuro: continuare a crescere e a regalare gioie ai nostri tifosi”.

Cosa rappresenta per Bergamo una vittoria come questa? “Un’emozione indescrivibile. La passione e il sostegno dei tifosi sono stati straordinari, una dimostrazione d’amore che va oltre il semplice tifo. Il legame tra la squadra e la città è palpabile, e momenti come questi ne sono la più bella testimonianza”.

