Percassi: “La squadra ci ha regalato un sogno, dopo il Milan penseremo al mercato”

La città di Bergamo è ancora in festa dopo lo storico traguardo raggiunto dall’Atalanta di Gasperini. La qualificazione agli ottavi di Champions fa sognare anche il presidente Antonio Percassi, come si evince in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “La partita l’ho guardata a casa, da solo. Ho preferito così: me la volevo godere di più, volevo potermi disperare o piangere per la felicità. E ho pianto, da solo. Alla squadra ho detto che hanno fatto una cosa straordinaria, unica, storica. Ci hanno regalato un sogno incredibile“.

Sorteggio

“Sono una più forte dell’altra, come fai a sceglierne una? Sappiamo già che sarà un’avversaria che ci farà imparare qualcos’altro di nuovo: speriamo di essere all’altezza. Aspetto il sorteggio con i piedi per terra. Nel frattempo domenica giochiamo contro il Bologna una sfida delicata. Pensiamo a salvarci, poi tutto il resto sarà fantastico”.

Calciomercato

“Zapata tornerà quando starà bene, non abbiamo fretta. Puntiamo ad averlo a inizio gennaio. Mercato? Aspettiamo indicazioni da Gasperini. Sono già stati fatti dei ragionamenti, che affronteremo dopo il Milan. La squadra è già forte, ma se ci sarà occasione di migliorarla non ci tireremo indietro”.