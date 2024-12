Percassi: “La sinergia tra Atalanta e Gasperini è qualcosa di unico”

Prima della gara contro l’Empoli, che potrebbe rilanciare l’Atalanta prima in classifica, l’amministratore delegato Luca Percassi ha parlato a Sky.

“Ogni turno ci sono squadre che continuano a vincere. Per mantenere questa posizione importante non è fondamentale il calendario o giocare prima o dopo di altre. Dobbiamo provare a continuare su questa strada. Noi dobbiamo pensare al presente. Il futuro verrà dopo questa stagione. La sinergia tra Atalanta e Gasperini è qualcosa di unico: entrambi hanno beneficiato di questo matrimonio che sta continuando a regalare soddisfazioni. Dobbiamo avere umiltà e continuità: la disponibilità di Pagliuca e Percassi è fondamentale per la realizzazioni di fattori come stadio e centro sportivo”.

Foto: X Atalanta