Percassi: “La prossima stagione sarà quella di Miranchuk. Mercato? Per ora solo chiacchiere”

Intervistato da Bergamo Tv il presidente dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato dei suoi pezzi pregiati a partire da Aleksey Miranchuk, protagonista in questi Europei con un gol: “Ero in riunione con il direttore sportivo Sartori e so che dopo il gol si è sentito con l’allenatore. Gasperini stava vedendo la partita con una persona, aveva predetto la rete di Miranchuk alla sua prima occasione e così è stato, ha fatto una magia. Proviene da un campionato differente, è un bravissimo ragazzo il suo atteggiamento è in stile Atalanta. Siamo convinti che la prossima stagione sarà quella della sua consacrazione”.

Sul mercato: “Le voci di mercato sui nostri campioni? Non so dire se siano vere o meno ma è normale che abbiamo dei calciatori che possono entrare nelle mire delle squadre. Oggi è un mercato più di chiacchiere che d’interessi, vedremo cosa accadrà. Sentiamo molta responsabilità addosso e speriamo di non deludere le aspettative”.

Foto: Sito Atalanta