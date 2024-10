Percassi: “La nostra ambizione è continuare a migliorare anno dopo anno. E su Lookman e Gasperini in nomination per il Pallone d’Oro…”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato a Sky prima della gara contro il Verona.

Queste le sue parole: “La classifica si guarda, ma si guardano i punti in palio. Partita importante, ma sappiamo che sarà difficile come tutte le altre in campionato e in Champions”.

Lunedì avrete due nominati al Pallone d’Oro, ovvero Lookman e Gasperini: che effetto fa? “Un qualcosa di fantastico. Sono protagonisti dell’Atalanta e queste nomination rappresentano tutto il lavoro fatto in questi anni da tutta l’Atalanta. Qualcosa di prestigioso e molto bello”.

Su Gasperini: “Questa è la nona stagione che siamo col mister, in Europa è qualcosa di unico. Come famiglia siamo legati a lui e anche lui a noi. Oggi raggiunge 400 partite nell’Atalanta: sono numeri davvero importanti”.

Qual è per voi il prossimo step? “La nostra ambizione è continuare ad essere l’Atalanta e affrontare tutte le tematiche che affronta tutti i giorni. Molto contenti dello stadio, sul mercato siamo pronti a qualsiasi cosa che può succedere come l’infortunio di Scamacca. L’abbiamo risolta prendendo un giocatore che ci è sempre piaciuto, non badando a spese”.

Foto: sito Atalanta