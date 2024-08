Percassi: “Koopmeiners? Volevamo tenere tutti i giocatori più importanti della rosa, purtroppo non è stato possibile”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato a Dazn prima della partita contro l’Inter. Tra i temi, il mercato e l’addio di Koopmeiners in direzione Juventus: “Diciamo che questa estate ci siamo trovati di fronte a situazioni che non ci aspettavamo, la più spiacevole è stata l’infortunio di Scamacca, veramente una sfortuna. Abbiamo operato cercando di rinforzare la squadra. Su Koopmeiners, il tema era cercare di tenere tutti i giocatori più importanti della rosa, purtroppo non è stato possibile per le vicende che sono ben note. Questa cosa ci rammarica molto”.

Foto: Twitter Atalanta