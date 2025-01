Percassi: “Koopmeiners ha sbagliato atteggiamento. Non doveva arrivare a tanto”. Su Lookman…

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato al Corriere della Sera, soffermandosi sulla cessione di Teun Koopmeiners, che in estate ha preferito l’addio, arrivando alla rottura con il club, per passare alla Juventus.

Queste le sue parole: “Koop ha sbagliato proprio atteggiamento. Pensare che a inizio stagione avevamo l’ambizione di confermare tutti i top. E lui ha scansato perfino la finale di Supercoppa UEFA con il Real. Non c’era bisogno che arrivasse a tanto. Quando abbiamo incontrato la Juve è venuta a dirci che era dispiaciuto. Sì, però gliel’abbiamo detto chiaro: hai sbagliato! È anche un fatto di gratitudine”.

In estate nel mirino delle big ci sarà Lookman: “Faremo di tutto per tenerlo. Ma non deve restare controvoglia. In fondo abbiamo sostituito Zapata, Muriel e Gomez…”.

Gasperini è il miglior interprete dello stile Atalanta? “Gli anni parlano per lui, ha battuto tutti i record. Se fu veramente sull’orlo dell’esonero il primo anno? Non era una situazione facile. Perse le prime 4 partite su 5. Aveva contro tutta la città e i tifosi. A un certo punto decisi di parlare alla squadra: ‘Non azzardatevi a pensare che mandiamo via lui. Lui è qui e continuerà a starci. Vedete di darci retta, altrimenti mandiamo via voi’. Guarda caso vinciamo la partita con il Crotone… E da lì inizia la risalita”.

Foto: twitter Atalanta